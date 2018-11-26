В БПП прокомментировали предложение сократить срок введения военного положения

Фото: Алексей Гончаренко (УНИАН)

По словам Гончаренко, нардепы хотят заслушать руководителей МИД и Минобороны

Заместитель главы фракции "Блок Петра Порошенко", народный депутат Алексей Гончаренко прокомментировал предложение о сокращении срока введения военного положения, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, народные депутаты хотят услышать министра обороны и министра иностранных дел.

"Нам надо услышать сейчас мнение руководителей и оборонных ведомств. Конечно, лучше всего - это чем меньше, тем лучше. Это всем понятно. Но в то же время есть определенная логика, можем ввести военное положение и на 7 дней, но что мы успеем сделать за 7 дней?" - заявил Гончаренко.

Он подчеркнул, что сейчас важно спасти украинских моряков.

"Нам главное спасти украинских моряков, вернуть украинские корабли и остановить агрессию, которая может продолжаться. Вчера был один акт агрессии, могут быть другие. Мы хотим, чтобы это было остановлено. Когда мы это сделаем, возможно хватит и 30 дней, то мы можем двигаться следующим образом. Решение о введении военного положения, на какой бы срок мы его не ввели, 30 дней или 60 дней - когда эти дни истекут, оно автоматически завершит свое действие. То есть, если президент предложит продолжить - это будет отдельный указ, и отдельное голосование. Я думаю, что этого не будет", - добавил замглавы фракции БПП.

По его словам, фракция также полностью выступает за соблюдение гражданских прав и свобод.

"Мы уже в первых консультациях, которые есть, определили, могу сказать, что никто не собирается ограничивать выезд за границу, забирать имущество или делать большую мобилизацию. Этого в принципе нет в планах", - добавил парламентарий.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко предлагает ввести военное положение на 30 дней, а не на 60 дней, как СНБО предлагал изначально.

По словам главы государства, вскоре он внесет в парламент проект постановления о дате выборов президента, которые должны состояться уже весной 2019 года.

Как писало РБК-Украина ранее, Порошенко предложил в Украине ввести военное положение с 9:00 28 ноября 2018 года. По словам главы государства, пока не планируется проведение полной или частичной мобилизации.

Добавим, экс-президенты Украины Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко выступили с заявлением по вопросу введения военного положения в Украине. В частности, они заявили о рисках введения военного положения.