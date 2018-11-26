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У БПП прокоментували пропозицію скоротити строк запровадження воєнного стану

Новини » Політика    26.11.2018 - 17:45
У БПП прокоментували пропозицію скоротити строк запровадження воєнного стану
Фото: Олексій Гончаренко (УНІАН)

За словами Гончаренка, нардепи хочуть заслухати очільників МЗС та Міноборони

Заступник глави фракції "Блок Петра Порошенка", народний депутат Олексій Гончаренко прокоментував пропозицію щодо скорочення строку запровадження воєнного стану, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, народні депутати хочуть почути міністра оборони і міністра закордонних справ.

"Нам треба почути зараз думку керівників держави і оборонних відомств. Звичайно, найкраще  - це чим менше, тим краще. Це всім зрозуміло. Але в той час є певна логіка, можемо ввести воєнний стан і на 7 днів, але що ми встигнемо зробити за 7 днів?" - заявив Гончаренко.

Він підкреслив, що наразі важливо врятувати українських моряків.

"Нам головне врятувати українських моряків, повернути українські кораблі і зупинити агресію, яка може продовжуватись. Вчора був один акт агресії, можуть бути інші. Ми хочемо, щоб це було зупинено. Коли ми це зробимо, можливо вистачить і 30 днів, то ми можемо рухатись таким чином. Рішення про введення воєнного стану, на який би строк ми його не ввели, 30 днів або 60 днів - коли ці дні сплинуть, він автоматично завершить свою дію. Тобто, якщо президент запропонує продовжити - це буде окремий указ, і окреме голосування. Я думаю, що цього не буде", - додав замголови фракції БПП.

За його словами, фракція також повністю виступає за дотримання громадянських прав та свобод.

"Ми вже в перших консультаціях, які є, визначили, можу сказати, що ніхто не збирається обмежувати виїзд за кордон, забирати майно чи робити велику мобілізацію. Цього в принципі немає у планах", - додав парламентар.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко пропонує ввести воєнний стан на 30 днів, а не на 60 днів, як РНБО пропонувала спочатку.

За словами глави держави, незабаром він внесе в парламент проект постанови про дату виборів президента, які повинні відбутися уже навесні 2019 року.

Як писало РБК-Україна раніше, Порошенко запропонував в Україні ввести воєнний стан з 9:00 28 листопада 2018 року. За словами глави держави, поки не планується проведення повної або часткової мобілізації.

Додамо, екс-президенти України Леонід Кравчук, Леонід Кучма і Віктор Ющенко виступили із заявою з питання введення воєнного стану в Україні. Зокрема, вони заявили про ризики введення воєнного стану.

Порошенко пропонує Раді ввести воєнний стан на 30 днів Порошенко пропонує ввести воєнний стан в Україні з 28 листопада
Новини України военное положениеОлексій ГончаренкоБлок Петра Порошенка
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