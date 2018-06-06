БПП пока не приглашала Данилюка на заседание по его возможному увольнению

По словам Березенко, в Раде еще нет представления об увольнении министра

В Верховную раду Украины еще не передано представление об отставке министра финансов Александра Данилюка. Об этом в ответ на вопрос РБК-Украина сообщил заместитель председателя фракции "Блок Петра Порошенко", народный депутат Сергей Березенко.

"Министра финансов Александра Данилюка пока не приглашали на заседание фракции об отставке. Такой вопрос не стоит в повестке дня. Ведь пока нет представления, и что обсуждать", - сообщил Березенко.

Напомним, источники в правительстве и парламенте рассказали РБК-Украина, что Верховная рада на этой пленарной неделе может по инициативе премьер-министра Владимира Гройсмана уволить Александра Данилюка с должности министра финансов.

Тогда отмечалось, что представление на увольнение Данилюка не внесено в парламент. Однако, как стало известно РБК-Украина, на закрытой части заседания Кабинета министров в среду, 30 мая, Гройсман внес на рассмотрение членов правительства проект представления об увольнении министра финансов. Данное решение поддержало большинство министров, за исключением в. о. министра здравоохранения Уляны Супрун, вице-премьер-министра Иванны Климпуш-Цинцадзе и министра инфраструктуры Владимира Омеляна.