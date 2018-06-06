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БПП поки що не запрошувала Данилюка на засідання щодо його можливого звільнення

НовиниПолітика    06.06.2018 - 11:39
Фото: Сергій Березенко (РБК-Україна)
Фото: Сергій Березенко (РБК-Україна)

За словами Березенка, у Раді ще немає подання щодо звільнення міністра

До Верховної ради України ще не передано подання щодо відставки міністра фінансів Олександра Данилюка. Про це у відповідь на запитання РБК-Україна повідомив заступник голови фракції "Блок Петра Порошенка", народний депутат Сергій Березенко.

"Міністра фінансів Олександра Данилюка поки не запрошували на засідання фракції стосовно відставки. Таке питання не стоїть у порядку денному. Адже поки немає подання, і що обговорювати",- повідомив Березенко.

Нагадаємо, джерела в уряді та парламенті розповіли РБК-Україна, що Верховна рада на цьому пленарному тижні може з ініціативи прем'єр-міністра Володимира Гройсмана звільнити Олександра Данилюка з посади міністра фінансів.

Тоді зазначалося, що подання на звільнення Данилюка не внесено до парламенту. Однак, як стало відомо РБК-Україна, на закритій частині засідання Кабінету міністрів у середу, 30 травня, Гройсман вніс на розгляд членів уряду проект подання про звільнення міністра фінансів. Дане рішення підтримала більшість міністрів, за винятком в. о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун, віце-прем'єр-міністра Іванни Климпуш-Цинцадзе та міністра інфраструктури Володимира Омеляна.

Данилюка запросять на найближче засідання фракції БПП Стало відомо, про що говорили міністри на нараді у Гройсмана
Теги публікації: Солідарність, увольнение, Олександр Данілюк  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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