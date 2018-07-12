БПП відкликає одну з кандидатур до складу ЦВК

БПП звертається до колег по коаліції також відкликати одну зі своїх кандидатур

Фракція "Блок Петра Порошенка" відкликає одну з кандидатур до складу Центральної виборчої комісії. Про це повідомив голова фракції Артур Герасимов, передає кореспондент РБК-Україна.

Разом з тим БПП звертається до колег по коаліції відкликати одну зі своїх кандидатур.

"Ми чули застереження відносно кількості кандидатів до складу ЦВК у поданні. Фракція БПП готова відкликати одну зі своїх кандидатур, щоб вирішити це питання. Ми звертаємось до наших колег по коаліції також відкликати одну зі своїх кандидатур", - зазначив Герасимов.

Він закликав спікера ВР Андрія Парубія о 12:00 зібрати лідерів фракцій щодо цього питання.

"Ми звертаємось до голови ВРУ, щоб о 12 годині зібрати лідерів фракцій та обговорити це питання, вирішити його вже сьогодні", - сказав парламентар.

Він також додав, кандидатуру може бути обрано після наради за участі лідерів фракцій.

Нагадаємо, раніше представник президента у Верховній раді, народний депутат Ірина Луценко повідомила, що в парламенті можуть внести зміни в закон про ЦВК для розблокування питання оновлення складу комісії.

Вона заявила, що зменшення кількості кандидатів до нового складу ЦВК не планується, і додала, що Рада готова розглядати питання ооновлення Центрвиборчкому у четвер, 12 липня.