У БПП назвали кандидатуру на посаду глави Міністерства у справах ветеранів

Фракція сьогодні провела консультації і призначила кандидатом на цю посаду Ірину Фріз

На посаду глави Міністтерства у справах ветеранів у фракції "Блок Петра Порошенка" запропонували кандидатуру народного депутата, члена партії "Блок Петра Порошенка" Ірину Фріз. Про це повідомила представник президента у Верховній раді Ірина Луценко, передає кореспондент РБК-Україна.

"Кандидатур є дуже багато. Фракція сьогодні провела консультації. Вирішила, що найкраща кандидатура з десятка запропонованих - це Ірина Фріз. Це рішення фракції. Ми за нього проголосували", - заявила Луценко.

"Ми підтримуємо як створення міністерства, так і будемо висувати Ірину Фріз як кандидатуру на посаду міністра", - додала Луценко.

Нагадаємо, раніше Луценко повідомляла, що у фракціях коаліції Верховної ради тривають консультації щодо кандидатури, яку запропонують Кабміну на посаду голови Міністерства у справах ветеранів.