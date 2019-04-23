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В БПП не исключают изменения в составе фракции

Новости » Политика    23.04.2019 - 10:42
В БПП не исключают изменения в составе фракции
Фото: Алексей Гончаренко (Виталий Носач/РБК-Украина)

По словам Гончаренко, фракция БПП будет в оппозиции к политсиле нового президента

После победы кандидата Владимира Зеленского на выборах президента Украины из фракции "Блок Петра Порошенко" могут уйти несколько народных депутатов. Об этом заявил заместитель главы фракции БПП Алексей Гончаренко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, фракция БПП будет находиться в оппозиции к политической силе новоизбранного президента Владимира Зеленского.

"Фракция не "позеленеет". А может быть, что отдельные представители фракции будут менять свой цвет, это возможно. Знаете, очищение - это всегда хорошо. Я думаю, что совсем не много (уйдет из БПП, - ред.). Но с каждым, кто уйдет… очищение - это только плюс для каждой политической силы... Наша фракция будет в оппозиции. Мы будем сильной оппозицией президенту Зеленскому", - заявил Гончаренко.

Напомним, ранее Гончаренко заявил, что в случае, если кандидат Владимир Зеленский станет президентом, у него будет два пути для сотрудничества с Верховной Радой. По словам нардепа, один из путей - начать договариваться с парламентом нынешнего созыва.

Как писало РБК-Украина в материале "Зал ожидания: готова ли Верховная рада сотрудничать с Зеленским-президентом", в парламенте начались переговоры о создании коалиции под победителя президентских выборов 2019 Владимира Зеленского.

Добавим также, ранее спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий объявил о создании в парламенте межфракционного объединения "За следующего президента Украины Зеленского В.А.". Главой объединения является нардеп Виталий Куприй, однако других парламентариев, кроме него, в объединении пока нет.

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