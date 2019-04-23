ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У БПП не виключають зміни у складі фракції

Новини » Політика    23.04.2019 - 10:42
У БПП не виключають зміни у складі фракції
Фото: Олексій Гончаренко (Віталій Носач/РБК-Україна)

За словами Гончаренка, фракція БПП буде в опозиції до політсили нового президента

Після перемоги кандидата Володимира Зеленського на виборах президента України з фракції "Блок Петра Порошенка" можуть піти кілька народних депутатів. Про це заявив заступник глави фракції БПП Олексій Гончаренко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, фракція БПП перебуватиме в опозиції до політичної сили новообраного президента Володимира Зеленського.

"Фракція не "позеленіє". А чи може бути, що окремі представники фракції будуть змінювати свій колір, це є можливим. Знаєте, очищення - це завжди добре. Я думаю, що зовсім не багато (піде з БПП, - ред.). Але з кожним, хто піде… очищення це тільки плюс для кожної політичної сили… Наша фракція буде в опозиції. Ми будемо сильною опозицією президенту Зеленському", - заявив Гончаренко.

Нагадаємо, раніше Гончаренко заявив, що в разі, якщо кандидат Володимир Зеленський стане президентом, у нього буде два шляхи для співпраці з Верховною радою. За словами нардепа, один із шляхів - почати домовлятися з парламентом нинішнього скликання.

Як писало РБК-Україна в матеріалі "Зала очікування: чи готова Верховна рада співпрацювати з Зеленським-президентом", в парламенті почалися переговори про створення коаліції під переможця президентських виборів 2019 Володимира Зеленського.

Додамо також, раніше спікер Верховної ради України Андрій Парубій оголосив про створення у парламенті міжфракційного об'єднання "За наступного президента України Зеленського В.А.". Головою об'єднання є нардеп Віталій Купрій, однак інших парламентарів, крім нього, в об'єднанні поки немає.

В БПП впевнені, що дострокових виборів в Раду не буде У БПП висунули Зеленському умови співпраці в Раді
Вибори 2019 Результати виборів президента України Вибори 2019: як пройшов другий тур голосування
Новини України Олексій ГончаренкофракцияБлок Петра Порошенка
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся