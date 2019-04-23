У БПП не виключають зміни у складі фракції

Фото: Олексій Гончаренко (Віталій Носач/РБК-Україна)

За словами Гончаренка, фракція БПП буде в опозиції до політсили нового президента

Після перемоги кандидата Володимира Зеленського на виборах президента України з фракції "Блок Петра Порошенка" можуть піти кілька народних депутатів. Про це заявив заступник глави фракції БПП Олексій Гончаренко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, фракція БПП перебуватиме в опозиції до політичної сили новообраного президента Володимира Зеленського.

"Фракція не "позеленіє". А чи може бути, що окремі представники фракції будуть змінювати свій колір, це є можливим. Знаєте, очищення - це завжди добре. Я думаю, що зовсім не багато (піде з БПП, - ред.). Але з кожним, хто піде… очищення це тільки плюс для кожної політичної сили… Наша фракція буде в опозиції. Ми будемо сильною опозицією президенту Зеленському", - заявив Гончаренко.

Нагадаємо, раніше Гончаренко заявив, що в разі, якщо кандидат Володимир Зеленський стане президентом, у нього буде два шляхи для співпраці з Верховною радою. За словами нардепа, один із шляхів - почати домовлятися з парламентом нинішнього скликання.

Як писало РБК-Україна в матеріалі "Зала очікування: чи готова Верховна рада співпрацювати з Зеленським-президентом", в парламенті почалися переговори про створення коаліції під переможця президентських виборів 2019 Володимира Зеленського.

Додамо також, раніше спікер Верховної ради України Андрій Парубій оголосив про створення у парламенті міжфракційного об'єднання "За наступного президента України Зеленського В.А.". Головою об'єднання є нардеп Віталій Купрій, однак інших парламентарів, крім нього, в об'єднанні поки немає.