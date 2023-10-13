Не в бою, так в медіа. Як в Росії перебільшують успіхи на фронті, - ISW

Російські джерела відзначають російські наступальні операції, але переважно ніяк не реагують на значні втрати техніки, понесені лише кілька днів боїв.

Востаннє такий випадок медіа показували у лютому 2023 року, коли російські війська втратили цілу колону бронетехніки під час завершення російського наступу на Вугледар.

"Цензуру" не виключають із арештом відомих критиків, які брали участь у програмах. Блогери бояться сказати зайве, щоб не випробувати таку саму долю.

Деякі відомі російські блогери співпрацюють із формуваннями "Народного ополчення Донецької Народної Республіки". Багато хто з них воює в районі Авдіївки, і це ще більше стимулює блогерів перебільшувати заявлені перемоги та мовчати про поразки.

Був випадок, коли один відомий блогер похвалив російське військове командування за надання інформації про заявлені успіхи і зазначив, що це перша операція за довгий час, коли російське командування спробувало створити інформаційний бар'єр.

Ключові висновки ISW

Російські війська, ймовірно, втратили бронетехніку у наступальних операціях під Авдіївкою.

Російські військові виснажуються і готові призупиняти лінію фронту, щоб "освіжити" персонал свіжими контрактниками та відновити наступальні дії.

Раніше ми повідомляли про просування ЗСУ поблизу Бахмута та на заході Запорізької області. Зафіксовано просування ЗСУ на обох ділянках фронту.