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Бою з Ф'юрі не буде. WBA назвала наступного ймовірного суперника Усика

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Субота 25 березня 2023 17:32
Бою з Ф'юрі не буде. WBA назвала наступного ймовірного суперника Усика Фото: Усик не битиметься з Ф'юрі, названо нового суперника українця (колаж РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Боксери Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі не змогли домовитися про поєдинок. Майбутнім опонентом українця може стати Даніель Дюбуа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Світової боксерської асоціації (WBA) Хільберто Мендозу у Twitter.

"WBA було повідомлено про припинення переговорів (Усика з Ф'юрі - ред.). Наступним кроком комітет чемпіонату запросить медичний висновок Дюбуа про травму передньої хрестоподібної зв'язки. Після отримання точної інформації WBA оголосить рішення з цього питання", - написав він.

Можливий двобій підтвердив і промоутер українського спортсмена Олександр Красюк.

Британський спортсмен Дюбуа вибув на півроку через травму і зараз відбувається відновлення.

Нагадаємо, бій між Усиком та Ф'юрі мав відбутися наприкінці квітня на стадіоні "Уемблі" в Лондоні, але сторони не змогли домовитися.

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Олександр Усик Тайсон Ф'юрі Бокс
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