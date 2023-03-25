Бою з Ф'юрі не буде. WBA назвала наступного ймовірного суперника Усика
Боксери Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі не змогли домовитися про поєдинок. Майбутнім опонентом українця може стати Даніель Дюбуа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Світової боксерської асоціації (WBA) Хільберто Мендозу у Twitter.
"WBA було повідомлено про припинення переговорів (Усика з Ф'юрі - ред.). Наступним кроком комітет чемпіонату запросить медичний висновок Дюбуа про травму передньої хрестоподібної зв'язки. Після отримання точної інформації WBA оголосить рішення з цього питання", - написав він.
Можливий двобій підтвердив і промоутер українського спортсмена Олександр Красюк.
Британський спортсмен Дюбуа вибув на півроку через травму і зараз відбувається відновлення.
Нагадаємо, бій між Усиком та Ф'юрі мав відбутися наприкінці квітня на стадіоні "Уемблі" в Лондоні, але сторони не змогли домовитися.
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