Боя с Фьюри не будет. WBA назвала следующего предполагаемого соперника Усика

Боксеры Александр Усик и Тайсон Фьюри не смогли договориться о поединке. Будущим оппонентом украинца может стать Даниэль Дюбуа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Мировой боксерской ассоциации (WBA) Хильберто Мендозу в Twitter .

"WBA была уведомлена о прекращении переговоров (Усика с Фьюри - ред.). Следующим шагом комитет чемпионата запросит медицинское заключение Дюбуа о травме передней крестообразной связки. После получения точной информации WBA объявит решение по этому вопросу", - написал он.

Возможный поединок подтвердил и промоутер украинского спортсмена Александр Красюк.

Британский спортсмен Дюбуа выбыл на полгода из-за травмы и сейчас проходит восстановление.