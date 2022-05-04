Бойцы ВСУ показали, как уничтожают оккупантов с помощью квадрокоптеров

Украинские военные показали видеоролик с уничтожением российских оккупантов. Использовали для этого квадрокоптеры и гранаты.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал советника министра МВД Антона Геращенко.

Вчера, 3 апреля, бойцы 15 управления военной Контрразведки СБУ гоняли оккупантов по селу под Пологами Запорожской области. Российские военные воровали у местных велосипеды и другое имущество. Наши же бойцы сбрасывали им на головы ВОГ-17.

"Прошу и других бойцов перенимать опыт 15 ДВКР СБУ, используя даже лёгкие дроны для беспокоящего огня по ублюдкам", - добавил Геращенко.