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Бойцы ВСУ показали, как уничтожают оккупантов с помощью квадрокоптеров

Фото: бойцы ВСУ показали, как уничтожают оккупантов с помощью квадрокоптеров (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Украинские военные показали видеоролик с уничтожением российских оккупантов. Использовали для этого квадрокоптеры и гранаты.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал советника министра МВД Антона Геращенко.

Вчера, 3 апреля, бойцы 15 управления военной Контрразведки СБУ гоняли оккупантов по селу под Пологами Запорожской области. Российские военные воровали у местных велосипеды и другое имущество. Наши же бойцы сбрасывали им на головы ВОГ-17.

"Прошу и других бойцов перенимать опыт 15 ДВКР СБУ, используя даже лёгкие дроны для беспокоящего огня по ублюдкам", - добавил Геращенко.

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