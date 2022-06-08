Бойцы ВСУ и НГУ получили дроны и бронежилеты от "Метинвеста"

Подразделения ВСУ и НГУ получили от компании "Метинвест" 500 150 бронежилетов и касок, а также два дроны. Они сразу поедут на передовую.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Бойцы Национальной гвардии получили бронежилеты, укомплектованы бронеплитами собственного производства "Метинвеста" и защитные каски.

Как известно, компания "Метинвест" с первых дней войны поддерживает Вооруженные силы Украины и территориальную оборону.

Компания передала украинским сухопутным войскам более 60 дронов и 50 комплектов приборов ночного видения и спецкасок общей стоимостью 10 млн грн.

Также группа предоставила главному управлению разведки МОУ 1000 спецкомплектів современного оснащения для эффективного выполнения тактических задач, и начала производство бронепластин: компания направит бойцам более 100 тыс. бронежилетов.

Всего же за 100 дней войны "Метинвест" направил на помощь Украине и украинцам более 1,5 миллиарда гривен.