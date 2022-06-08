Бійці ЗСУ та НГУ отримали дрони та бронежилети від "Метінвесту"
Підрозділи ЗСУ та НГУ отримали від компанії "Метінвест" 500 бронежилетів та 150 касок, а також два дрони. Вони відразу поїдуть на передову.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.
Бійці Національної гвардії отримали бронежилети, укомплектовані бронеплитами власного виробництва "Метінвесту," та захисні каски.
Як відомо, компанія "Метінвест" з перших днів війни підтримує Збройні сили України та територіальну оборону.
Компанія передала українським сухопутним військам понад 60 дронів і 50 комплектів приладів нічного бачення та спецкасок загальною вартістю 10 млн грн.
Також група надала головному управлінню розвідки МОУ 1000 спецкомплектів сучасного оснащення для ефективного виконання тактичних завдань, і розпочала виробництво бронепластин: компанія направить бійцям понад 100 тис. бронежилетів.
Всього ж за 100 днів війни "Метінвест" направив на допомогу Україні та українцям понад 1,5 мільярда гривень.