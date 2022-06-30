Бойцы теробороны в Покровске получили партию бронежилетов и касок от ДТЭК

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Покровской районной военной администрации.

"Председатель Покровской районной военной администрации Андрей Бондаренко постоянно поддерживает связь с военными, знает их нужды и проблемы, а затем по возможности оперативно помогает в их решении. Так, по его инициативе и финансовой поддержкой "ДТЭК Энерго" бойцы территориальной обороны получили очередную партию бронежилетов и защитник касок", - сообщили в местной администрации.

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину группа ДТЭК направила на поддержку ВСУ, сил территориальной обороны и гуманитарную помощь более чем на 500 млн гривен.