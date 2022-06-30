Бійці тероборони в Покровську отримали партію бронежилетів і касок від ДТЕК

Бійці територіальної оборони в Покровську Донецької області отримали партію бронежилетів і касок від компанії "ДТЕК Енерго".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Покровської районної військової адміністрації.

"Голова Покровської районної військової адміністрації Андрій Бондаренко постійно підтримує зв’язок з військовими, знає про їхні потреби та проблеми, а відтак за можливості оперативно допомагає в їх вирішенні. Так, за його ініціативою та фінансовою підтримкою "ДТЕК Енерго" бійці територіальної оборони отримали чергову партію бронежилетів та захисник касок", - повідомили в місцевій адміністрації.

Нагадаємо, що від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну група ДТЕК спрямувала на підтримку ЗСУ, сил територіальної оборони та гуманітарну допомогу на понад 500 млн гривень.