Бойцы Нацгвардии перехватили российский беспилотник на Светлодарской дуге

Бойцы Национальной гвардии Украины полка "Азов" на Светлодарской дуге перехватили очередной российский беспилотник типа "Элерон". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Министерства внутренних дел.

Фото: бойцы НГУ перехватили беспилотник

В НГУ отмечают, что именно беспилотником такого типа корректировался вражеский огонь во время обстрела жилых домов Новолуганского.

"Бойцы НГУ "Азов" на Светлодарской дуге перехватили очередной российский беспилотник типа "Элерон". По словам азовцев, именно беспилотником такого типа корректировался вражеский огонь месяца назад, когда погибли бойцы "Азова" с позывными Круглый и Максон, так и во время обстрела н.п. Новолуганское, когда кассетными боеприпасами калибра 152 мм был нанесен удар по жилым домам поселка", - отметили в МВД.

Напомним, ранее в Министерстве обороны заявили, что на Донбассе боевики подавляют каналы электронного управления беспилотниками, чтобы скрыть факт перемещения запрещенных минскими договоренностями военной техники и вооружения.

Как писало РБК-Украина, в конце июня в неподконтрольном украинскому правительству районе Донецкой области вблизи линии соприкосновения Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ потеряла беспилотник дальнего радиуса действия.