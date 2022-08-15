Бійці "Азову" показали відео спецоперації біля кордону з РФ у Харківській області
Фото: Бійці "Азову" провели спецоперацію біля кордону з РФ у Харківській області (Getty Images)
Військові українського підрозділу провели спецоперацію біля кордону з Росією у Харківській області та завдали значні втрати ворогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку загону Сил спеціальних операцій Азов Харків.
Бійці Сил спеціальних операцій Азов Харкова провели спецоперацію на околицях селища Тернова. Завдяки злагодженим діям військовим, вдалося знищити
- 2 автомобілі;
- 2 БМП;
- Контрольно-спостережний пункт;
- Склад з БК;
- 7 одиниць живої сили противника.
Нагадаємо, що нещодавно військові з "Азову" взяли в полон півдесятка російських окупантів.
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