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Бійці "Азову" показали відео спецоперації біля кордону з РФ у Харківській області

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Україна, Понеділок 15 серпня 2022 18:21
Бійці "Азову" показали відео спецоперації біля кордону з РФ у Харківській області Фото: Бійці "Азову" провели спецоперацію біля кордону з РФ у Харківській області (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Військові українського підрозділу провели спецоперацію біля кордону з Росією у Харківській області та завдали значні втрати ворогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку загону Сил спеціальних операцій Азов Харків.

Бійці Сил спеціальних операцій Азов Харкова провели спецоперацію на околицях селища Тернова. Завдяки злагодженим діям військовим, вдалося знищити

  • 2 автомобілі;
  • 2 БМП;
  • Контрольно-спостережний пункт;
  • Склад з БК;
  • 7 одиниць живої сили противника.

Бійці &quot;Азову&quot; показали відео спецоперації біля кордону з РФ у Харківській області

Нагадаємо, що нещодавно військові з "Азову" взяли в полон півдесятка російських окупантів.

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