Бійці "Азову" показали відео спецоперації біля кордону з РФ у Харківській області

Військові українського підрозділу провели спецоперацію біля кордону з Росією у Харківській області та завдали значні втрати ворогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку загону Сил спеціальних операцій Азов Харків.

Нагадаємо, що нещодавно військові з "Азову" взяли в полон півдесятка російських окупантів.

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