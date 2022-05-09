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Бойцы 93-й бригады провели "парад" на трофейных российских танках

Фото: "парад" на трофейных танках (acebook.com/93OMBr)
Автор: Артем Горовенко

Украинские военные из 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" 9 мая устроили "парад" на трофейных российских танках. Причем прямо по переднему краю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook подразделения.

"День Победы будем отмечать в будущем. Его дата еще не определена, но обязательно будет. Мы прилагаем к этому максимум усилий. А пока - устраиваем военный "парад" на трофейных российских танках по переднему краю", - пописал пресс-центр опубликованные фото.

Фото: "парад" на трофейных танках (acebook.com/93OMBr)

Напомним, как писал Forbes, в первый месяц полномасштабного вторжения России украинская армия захватила больше российских танков, чем потеряла. По данным аналитиков, которые изучали информацию из открытых источников, ВСУ за тот отрезок времени потеряли 74 танка, а захватили не менее 117.

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9 МаяВойна России против Украины