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Минобороны РФ заявило о новом обмене пленными

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Украина, Вторник 07 марта 2023 16:35
Минобороны РФ заявило о новом обмене пленными Фото: боевики ОРДО заявили о новом обмене пленными 7 марта (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Во вторник, 7 марта, возможно, состоялся очередной обмен военнопленными между Украиной и Россией. РФ вернула 90 оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

По данным информации издания, которое ссылается на данные Минобороны России, 7 марта "в результате переговорного процесса возвращены 90 российских военнослужащих".

Как сообщалось, за год, в течение которого идет полномасштабное вторжение России в Украину, удалось провести 38 обменов. Всего удалось освободить 1863 человека.

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Обмен пленными
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