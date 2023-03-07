Минобороны РФ заявило о новом обмене пленными

Во вторник, 7 марта, возможно, состоялся очередной обмен военнопленными между Украиной и Россией. РФ вернула 90 оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

По данным информации издания, которое ссылается на данные Минобороны России, 7 марта "в результате переговорного процесса возвращены 90 российских военнослужащих".

Как сообщалось, за год, в течение которого идет полномасштабное вторжение России в Украину, удалось провести 38 обменов. Всего удалось освободить 1863 человека.

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