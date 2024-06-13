США стурбовані, що на кордоні Ізраїлю та Лівану розпочнеться повномасштабна війна, - Reuters

США стурбовані тим, що бойові дії на кордоні Ізраїлю та Лівану можуть перерости у повномасштабну війну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Протягом восьми місяців, з самого початку цієї кризи (мова про війну між Ізраїлем і ХАМАС - ред.), у нас були послідовні та термінові розмови з Ізраїлем та Ліваном, щоб не допустити повномасштабної війни, яка може мати наслідки для інших країн регіону", - наводить видання заяву неназваного високопосадовця США. При цьому він додав, що повернення до статусу-кво до 6 жовтня у Лівані - це "нежиттєздатний варіант".