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Бойовики ХАМАС взяли в полон понад 100 ізраїльтян, серед них військові, - ЗМІ

Понеділок 09 жовтня 2023 00:42
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Бойовики ХАМАС взяли в полон понад 100 ізраїльтян, серед них військові, - ЗМІ Фото: бойовики ХАМАС взяли в полон понад 100 ізраїльтян (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У ході нападу на територію Ізраїлю бойовики ХАМАС взяли в полон понад 100 людей, серед них військові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel.

Один із представників ХАМАС заявив, що терористична угруповання утримує понад 100 ізраїльських заручників, у тому числі солдатів і офіцерів. Про їх умови та місця утримання нічого не повідомляється.

Крім того, раніше глава "Ісламського джихаду" Зіад ан-Нахала заявив, що представники його угруповання утримують у полоні понад 30 ізраїльтян, викрадених у секторі Гази. За його словами, полонені не будуть репатрійовані, доки всі ув'язнені "Ісламського джихаду" не будуть звільнені, маючи на увазі тисячі палестинців, які перебувають в ізраїльських в'язницях.

Вторгнення ХАМАС на Ізраїль

Терористи ХАМАС 7 жовтня проникли на територію Ізраїлю із Сектору Газа, їм вдалося захопити низку населених пунктів. До вечора ізраїльські військові повернули під контроль більшу частину території і завдали ударів у відповідь по військових об'єктах і штабу ХАМАС.

Незабаром Ізраїль оголосив про "стан війни" та початок контртерористичної операції "Залізні мечі".

Додамо, що через напад ХАМАС в Ізраїлі загинули щонайменше 700 людей.

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