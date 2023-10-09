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Боевики ХАМАСа взяли в плен более 100 израильтян, среди них военные, - СМИ

Понедельник 09 октября 2023 00:42
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Боевики ХАМАСа взяли в плен более 100 израильтян, среди них военные, - СМИ Фото: боевики ХАМАСа взяли в плен более 100 израильтян (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В ходе нападения на территорию Израиля боевики ХАМАС взяли в плен более 100 человек, среди них и военные.

О этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel.

Один из представителей ХАМАСа заявил, что террористическая группировка удерживает более 100 израильских заложников, в том числе солдат и офицеров. Об их условиях и местах содержания ничего не сообщается.

Кроме того, ранее глава "Исламского джихада" Зиад ан-Нахала заявил, что представители его группировки удерживают в плену более 30 израильтян, похищенных в секторе Газа. По его словам, пленные не будут репатриированы, пока все заключенные "Исламского джихада" не будут освобождены, имея в виду тысячи палестинцев, находящихся в израильских тюрьмах.

Вторжение ХАМАС на Израиль

Террористы ХАМАС 7 октября проникли на территорию Израиля из Сектора Газа, им удалось захватить ряд населенных пунктов. К вечеру израильские военные вернули под контроль большую часть территории и нанесли ответные удары по военным объектам и штабу ХАМАС.

Вскоре Израиль объявил о "состоянии войны" и начале контртеррористической операции "Железные мечи".

Добавим, что из-за нападения ХАМАС в Израиле погибли по меньшей мере 700 человек.

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