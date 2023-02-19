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Бойовики атакували будівлю поліції в Пакистані: є загиблі та поранені

Фото: бойовики напали на поліцейську дільницю у Пакистані (twitter.com/aa_russian)
Автор: Константин Широкун

Бойовики здійснили напад на офіс начальника поліції в Карачі, найбільшому місті Пакистану. Внаслідок теракту загинули семеро людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhua .

Повідомляється, що напад стався у суботу ввечері. Бойовики відкрили вогонь по будівлі поліції та закидали її гранатами.

Згодом сили безпеки знищили всіх трьох бойовиків, які атакували офіс правоохоронців. Крім того, підтверджено загибель трьох силовиків та цивільної особи, ще 19 отримали поранення, одна з них перебуває у критичному стані.

Відповідальність за напад взяла на себе заборонена в країні організація "Техрік-і Талібан Пакистан". Незабаром прем'єр-міністр Шахбаз Шаріф рішуче засудив теракт та висловив подяку поліції та силам безпеки за ефективні дії проти нападників.

Раніше ми писали, що армія США атакувала район зосередження ісламістських бойовиків угруповання "Аль-Шабааб" у Сомалі - 12 ісламістів було знищено.

Нагадаємо, що 30 січня у північно-західному місті Пакистану Пешавар у мечеті відбувся терористичний акт. Більшість жертв були поліцейськими, які зібралися на полуденну молитву.

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ПакистанТеракт