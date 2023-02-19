RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Боевики атаковали здание полиции в Пакистане: есть погибшие и раненые

Фото: боевики напали на полицейский участок в Пакистане (twitter.com/aa_russian)
Автор: Константин Широкун

Боевики совершили нападение на офис начальника полиции в Карачи, крупнейшем городе Пакистана. В результате теракта погибли семь человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua.

Сообщается, что нападение произошло в субботу вечером. Боевики открыли огонь по зданию полиции и забросали его гранатами.

В последствии силы безопасности уничтожили всех троих боевиков, атаковавших офис правоохранителей. Кроме того, подтверждена гибель трех силовиков и гражданского лица, еще 19 получили ранения, один из них находится в критическом состоянии.

Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в стране организация "Техрик-и Талибан Пакистан". Вскоре премьер-министр Шахбаз Шариф решительно осудил теракт и выразил благодарность полиции и силам безопасности за эффективные действия против нападающих.

Ранее мы писали, что армия США атаковала район сосредоточения исламистских боевиков группировки "Аль-Шабааб" в Сомали - 12 исламистов были уничтожены.

Напомним, что 30 января в северо-западном городе Пакистана Пешавар в мечети произошел террористический акт. Большинство жертв были полицейскими, которые собрались на полуденную молитву.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПакистанТеракт