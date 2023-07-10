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Бойовика "ЛНР" засудили до 13 років в'язниці. Він брав участь у захопленні Лисичанська

Фото: Наслідки боїв за Лисичанськ (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Бойовик терористичного угруповання "ЛНР" воював проти ЗСУ в Луганській області та брав участь у захопленні Лисичанська. Його взяли в полон, а суд відправив до в'язниці на 13 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

Деталі справи

Як встановило слідство, бойовиком виявився місцевий житель, який з квітня 2019 року активно обстрілював позиції українських військ на сході України.

На початку повномасштабного вторгнення Росії приєднався до окупаційних угруповань Південного військового округу ЗС РФ.

Де саме воював бойовик "ЛНР"

У лавах загарбників він брав активну участь у бойових діях проти Сил оборони на Лисичанському напрямку та захоплював українські населені пункти в Луганській області.

Його було затримано під час боїв поблизу селища Білогорівка у вересні 2022 року.

Яке покарання отримав окупант

На підставі зібраних військовою контррозвідкою та слідчими СБУ доказів суд визнав зловмисника винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • Державна зрада;
  • Участь у терористичній групі чи терористичній організації.

Суд призначив йому 13 років тюрми з конфіскацією майна. Розслідування проводили за процесуального керівництва органів прокуратури.

Бої за Лисичанськ

Армія РФ навесні минулого року активно просувалася в Луганській області, проте найзапекліші бої точилися за Сєвєродонецьк і Лисичанськ.

Окупанти регулярно обстрілювали місто, частину житлових будинків було повністю зруйновано, більшість жителів Лисичанська покинула місто. РФ захопила його на початку липня 2022 року, місто перебуває під їхнім контролем досі.

Суди над окупантами та бойовиками "Л/ДНР"

Мешканець Херсона добровільно працював на окупантів так званим "патрульним поліцейським". Його засудили до 8 років тюрми.

Бойовик угруповання "ЛНР" воював проти Збройних сил України з 2019 року, однак потрапив у полон під Бахмутом. За участь у терористичній організації його відправили до в'язниці на 10 років.

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