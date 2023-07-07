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Працював на окупантів. Жителя Херсону засуджено до 8 років ув'язнення

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П'ятниця 07 липня 2023 06:09
Працював на окупантів. Жителя Херсону засуджено до 8 років ув'язнення Фото: жителя Херсону засудили до восьми років за допомогу росіянам (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Мешканець Херсона добровільно працював на окупантів так званим "патрульним поліцейським".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Офісу генпрокурора.

Як з'ясували слідчі, під час окупації Херсона чоловік добровільно вступив на службу до незаконно створеного окупантами правоохоронного органу так званим "патрульним поліцейським".

Він був зобов'язаний патрулювати вулиці, охороняти захоплені окупантами будівлі та приміщення.

Українські правоохоронці затримали його під час стабілізаційних заходів в обласному центрі.

Його засуджено до 8 років позбавлення волі. Також чоловіка позбавлено права обіймати посади в правоохоронних органах та державних органах влади строком на 15 років.

Також СБУ затримала інформатора російської розвідки, який наводив ракети окупантів на заводи Миколаєва та "полював" на американські БМП Bradley.

Крім того, СБУ затримала інформатора РФ, який шпигував за позиціями Сил оборони на півдні України, а саме на у Миколаївській області. Він досліджував транспортні шляхи ЗСУ та передавав ворогові.

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