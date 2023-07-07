Бойовика "ЛНР" засудили на 10 років в'язниці. Він шукав позиції ЗСУ під Бахмутом

Деталі справи

У листопаді 2019 року чоловік у пошуках роботи прибув до окупованого НЗФ "ЛНР" Луганська.

"Оскільки з судимістю за крадіжку з проникненням працевлаштуватись виявилось складно, єдиним "правильним" рішенням він обрав для себе службу окупантам", - йдеться у повідомленні.

Що саме робив бойовик

У прокуратурі повідомили, що чоловік був оператором протитанкової керованої ракети другого армійського корпусу "Народної міліції "ЛНР", якою знищував українську техніку.

Пізніше, як "розвідник", стежив за розміщенням та пересуванням особового складу ЗСУ біля селища Ломуватка Луганської області. Отриману інформацію він передавав командуванню для подальших атак на позиції наших військових.

Як він потрапив у полон

Представника військ самопроголошеної "республіки", коли той був напідпитку, затримали українські захисники поблизу спостережного посту в Бахмутському районі.

Фото: засуджений бойовик "ЛНР" (facebook.com/pgo.gov.ua)

Яке покарання отримав окупант

Суд визнав чоловіка винним у:

Посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України;

Участі у терористичній організації;

Участі у не передбачених законом збройних формувань.

Його засуджено до 10 років позбавлення волі. На вирок суду засуджений чекав під вартою.

Вироки за антидержавну діяльність

Мешканець Херсона добровільно працював на окупантів так званим "патрульним поліцейським". Його засудили до 8 років тюрми.

Також суд засудив російську інформаторку, яка повідомляла ФСБ Росії про місця дислокації Сил оборони у районі Бахмута, до 10 років тюрми.