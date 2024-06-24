"Бойові технології": Буданов про те, чим може відповісти Україна на перевагу РФ у живій силі

Росія має значну перевагу в живій силі, ніж Україна. Але відповіддю української держави на це є бойові технології, у яких країна стала світовим лідером.

Про це заявив глава ГУР МО України Кирило Буданов, передає РБК-Україна з посиланням на The Philadelphia Inquirer .

Головний розвідник України зазначив, що таким чином країна замінює людей на поле бою, коли це можливо, новими варіантами безпілотників та засобами радіоелектронної боротьби.

"Технології матимуть важливе значення у цій війні, щоб ми не вели війну до останнього громадянина", - сказав Буданов.

Видання зазначає, що технології стали ключовими для одного із найважливіших проектів Буданова: вести війну з РФ за допомогою безпілотників дальнього радіусу дії.

“Я фанат цього. Я виступаю за це з перших днів війни, відверто кажучи, що доки війна стримуватиметься на нашій території, вона не торкнеться Росії. Саме тому з весни 2022 року ми почали проводити значні операції на території Росії, і йтимемо далі, чим більше у нас буде ресурсів для цього. І Росія почала це відчувати", – зазначив він.

Іншими словами, російський диктатор Володимир Путін більше не може вдавати перед своїм народом, що ця війна його не зачіпає.

"Для Росії на даному етапі це ще не критично, але це призвело до того, що середньостатистичний громадянин європейської частини РФ, напевно, знає і відчуває, що війна триває, і сам випробував на собі частину вибухів. Зараз це впливає, навіть у невеликому масштабі, на їхній моральний дух", - резюмував Буданов.