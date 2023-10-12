Боевые действия возобновились. В ВСУ рассказали о ситуации на Лимано-Купянском направлении

На Лимано-Купянском направлении возобновились боевые действия после непродолжительного затишья, которое происходило из-за ухудшения погодных условий. Однако ВСУ сдерживают напор противника и не дают ему прорваться вперед.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Восточной группировки войск ВСУ Ильи Евлаша в эфире телемарафона.

Он напомнил, что недавно был сезон дождей. Несколько дней шли обильные осадки и это, по словам спикера, довольно сильно повлияло и на количество боевых столкновений с противником. В том числе и на применение авиации и БПЛА, поскольку из-за тяжелых погодных условий достаточно сложно управлять этими средствами.

Там и использование техники тяжелой в полях, где очень большая вязкость почвы, значительно усложняется. Однако сейчас погода стабилизировалась. Боевые действия возобновились. Боевые столкновения также на Лимано-Купянском направлении интенсифицировались после непродолжительного затишья и не даем ему прорваться вперед", - рассказал Евлаш.

В частности, по его словам, за прошедшие сутки украинским бойцам удалось ликвидировать гораздо больше сил противника на этом направлении и сейчас отмечается спад.

"То есть сейчас они перегруппировываются, проводят анализ своих действий, однако и дальше у них ничего не получится", - добавил спикер.

Ситуация на Лимано-Купянском направлении

На этом направлении российские захватчики сосредоточили значительное количество своих войск, и периодически пытаются наступать, при этом украинские военные удерживают оборону.

Ранее представитель Восточной группировки войск ВСУ Евлаш сообщил, что на этом отрезке фронта войска РФ формируют 12 штурмовых рот, которые хотят использовать для попыток пробить оборону украинских защитников.

Перед этим военный эксперт, бывший начальник пресс-службы Генштаба Владислав Селезнев в комментарии РБК-Украина отмечал, что в ближайшее время на Лимано-Купянском направлении ожидается серьезное оживление.

Вчера в ВСУ сообщили, что российские войска начали возобновлять наступательные действия на Лимано-Купянском направлении. Оккупанты наращивают интенсивность обстрелов и наносят авиаудары.