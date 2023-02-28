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Война в Украине продлится как минимум до конца 2023 года, - Служба безопасности Латвии

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Вторник 28 февраля 2023 13:55
Война в Украине продлится как минимум до конца 2023 года, - Служба безопасности Латвии Фото: боевые действия в Украине будут продолжаться, по меньшей мере, до конца 2023 года (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Боевые действия на территории Украины будут продолжаться как минимум в течение 2023 года. Обе стороны воспользуются возможностью наступления, если они возникнут.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные Службы безопасности Латвии.

Россия до сих пор не изменила свои стратегические цели, в связи с чем Кремль планирует возобновить новое наступление после передышки зимой. В то же время, диктаторский режим рассматривает возможность возобновления наступления на Киев, поскольку полная оккупация Донбасса является минимальной тактической целью.

"Восстановление мирных переговоров пока невозможно - Россия не готова покинуть территорию Украины, а Украина не готова к территориальным потерям. Сигналы, которые присылает Россия о готовности к возобновлению переговоров, можно расценивать как блеф. Россия будет главным бенефициаром любого перемирия. Ей нужно время, чтобы перегруппироваться и подготовиться", - отмечается в документе.

Между тем, для победы Украины необходима значительно большая военная поддержка Запада. Пока сторонам не хватает оружия и боеприпасов, в связи с чем одним из важнейших факторов, повлияющих на дальнейшее развитие войны, будет способность как можно быстрее их производить. Также на боевые действия повлияют способность рекрутировать дополнительных солдат и финансово-экономическая ситуация в обеих странах.

"В 2023 году Украина продолжит обращаться к международному сообществу с просьбой не допустить наступления усталости от войны. Россия будет продолжать прилагать усилия для подрыва западной поддержки Украины, пытаясь расколоть Запад и продолжая распространять ядерные угрозы", - говорится в документе.

Риск применения Россией ядерного оружия низкий, поскольку это может привести к прямому вмешательству Запада в войну. Также это оттолкнет от Кремля дружественные страны, такие как Китай или Индию.

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