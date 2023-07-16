Бойові дії в Судані: сторони конфлікту відновлюють переговори

Після трьох місяців боїв між регулярною армією Судану та Силами швидкого реагування, сторони прибули до міста Джидда в Саудівської Аравії, щоб відновити переговори.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Попередні переговори в Джидді за сприяння Саудівської Аравії та Сполучених Штатів були призупинені на початку червня через численні порушення режиму припинення вогню.
Жодна з угод не змогла зупинити бої, які спалахнули всередині весни між регулярною армією Судану та Силами швидкого реагування. Через конфлікт понад 3 млн цивільних були виселені з власних осель.
На початку червня, в столиці країни Хартумі, через бої в місті загинули щонайменше 60 дітей у притулку. Вони опинилися у пастці, не мали їжі та води.
За даними Організації Об'єднаних Націй, близько 25 млн людей у країні зараз потребують допомоги та захисту. Генсек ООН Антоніу Гутерріш заявив, що Судан знаходиться на порозі повномасштабної громадянської війни та виразив "глибоку стурбованість.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.