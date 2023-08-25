Бойове злагодження й не тільки. Гуменюк пояснила, чому почастішали зльоти ворожих МіГів

В Росії почастішали зльоти винищувачів МіГів, які постійно провокують повітряну тривогу в Україні. Таким чином ворог випробує нашу ППО.
Про це розповіла Речниця об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.
"По-перше, їм потрібно бойове злагодження, а по-друге, треба розуміти, що кожний виліт - це випробування системи нашої протиповітряної оборони і збір інформації ворогом", - пояснила Гуменюк.
Варто відзначити, що сьогодні, 25 серпня, лише протягом години в Україні було двічі оголошено про повітряну тривогу через зліт МіГ-31. Зокрема літак є носієм ракети "Кинджал".
Чим небезпечні "Кинджали"
ГІперзвукові ракети здатні вражати стаціонарні, так і надводні об’єкти, та й загалом є важкими цілями для протиповітряної оборони.
Носіями ракети "Кинджал" можуть бути такі літаки:
Як розповідав нещодавно речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, російські терористи щомісяця виготовляються близько 100 ракет різних типів, серед них і Х-47 "Кинджал", проте їх запас відносно невеликий.
Зокрема Ігнат відзначив, що наші сили ППО знищили вже не одну ракету "Кинджал". Наприклад, станом на 12 серпня Повітряні сили збили 13 аеробалістичних ракет.
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