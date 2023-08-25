Бойове злагодження й не тільки. Гуменюк пояснила, чому почастішали зльоти ворожих МіГів

"По-перше, їм потрібно бойове злагодження, а по-друге, треба розуміти, що кожний виліт - це випробування системи нашої протиповітряної оборони і збір інформації ворогом", - пояснила Гуменюк.

Варто відзначити, що сьогодні, 25 серпня, лише протягом години в Україні було двічі оголошено про повітряну тривогу через зліт МіГ-31. Зокрема літак є носієм ракети "Кинджал".

Чим небезпечні "Кинджали"

ГІперзвукові ракети здатні вражати стаціонарні, так і надводні об’єкти, та й загалом є важкими цілями для протиповітряної оборони.

Носіями ракети "Кинджал" можуть бути такі літаки:

МіГ-31К - несе одну ракету.

Ту-22М - чотири ракети.

Ту-160 передбачається по 4 на кожному з двох барабанів.

Як розповідав нещодавно речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, російські терористи щомісяця виготовляються близько 100 ракет різних типів, серед них і Х-47 "Кинджал", проте їх запас відносно невеликий.

Зокрема Ігнат відзначив, що наші сили ППО знищили вже не одну ракету "Кинджал". Наприклад, станом на 12 серпня Повітряні сили збили 13 аеробалістичних ракет.