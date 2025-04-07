Бойова нічия в суперечці за ЛЧ: конкурент Довбика рятує "Рому" від поразки

Серія А, 31-й тур

"Рома" – "Ювентус" – 1:1

Голи: Шомуродов, 49 – Локателлі, 40

Обидва клуби мають спільну мету – потрапити до Ліги чемпіонів за підсумками сезону. До очного протистояння "Рома" була найближчим переслідувачем свого сьогоднішнього суперника. Команда Клаудіо Раньєрі з 52-ма балами йшла шостою, "Ювентус", який мав 55 очок – п'ятим.

Гра вийшла цікавою, бойовою та, за великим рахунком – рівною. У першому таймі трохи краще виглядав "Ювентус". Римляни, віддавши старт поєдинку, стали більш рішуче діяти ближче до середини ігрового відрізка. Втім, це не завадило "Ромі" створити кілька небезпечних моментів. Як, власне, і туринцям.

Гості були трохи наполегливішими й зуміли відзначитися. На 40-й хвилині автором голу став капітан туринців Локателлі, який красиво піймав м'яч з відскоком від газону і спрямував його точно в дальній кут воріт. Голкіпер господарів Свілар був безсилий.

Другий тайм залишився за "Ромою". На самому початку римляни зуміли зрівняти рахунок зусиллями Шомуродова, який вийшов на заміну після перерви. Після успіху господарі певний час ще тиснули, але довести справу до другого м'яча не змогли. Під кінець матчу суперники вже діяли занадто прагматично, більше з оглядкою на рахунок, який, схоже, влаштував і тих, і інших.

Артем Довбик вийшов на поле у стартовому складі "вовків" та провів на полі 85 хвилин. Єдиного удару в площину воріт він завдав на 60-й хвилині. Отримавши м'яч на половині поля суперників, український форвард мав декілька варіантів розвитку атаки. Але обрав не найкращий: пробив з лінії штрафного майданчика прямо по центру воріт. М'яч став легкою здобиччю воротаря "Юве" Ді Грегоріо.

Після цього матчу "Рома" з 53-ма очками опустилась на сьому сходинку в таблиці, пропустивши вперед земляків з "Лаціо". Від зони Ліги чемпіонів "вовків" відділяють 3 пункти.

Ельдор Шомуродов та Артем Довбик (фото: x.com/OfficialASRoma)