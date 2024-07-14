"Бойова" аптечка цивільних: які медичні засоби завжди треба мати при собі

Що потрібно мати всім цивільним в якості EDC аптечки

Українцям під час війни варто мати EDC аптечки - це комплект засобів першої допомоги, який призначений для швидкої і ефективної зупинки кровотечі в надзвичайних ситуаціях.

В EDC аптечці мають бути:

турнікет

гемостатичний бинт

ізраїльський бандаж

атравматичні ножиці

3-5 пар нітрилових рукавичок свого розміру

маска-клапан для серцево-легеневої реанімації

перманентний маркер

"Це мінімальний набір засобів для себе - хоча б один такий комплект з розрахунку на одну людину. Він має бути завжди поруч на дистанції витягнутої руки", - радить експертка.

У продажі доступні готові EDC аптечки, їх вартість залежить від виробника. Ціни на них коливаються від 1,5 тис. до 4 тис. грн.

Які турнікети купувати

"Вольха" наголошує, що цивільні повинні мати при собі турнікети. Особисто вона завжди при собі має мінімум 3 штуки для себе і ще 1-2 для того, хто не подбав про власну безпеку і не має з собою засобів для зупинки кровотечі.

"Покупка цивільними турнікетів не спричинить дефіцит на фронті. Але дуже важливо вибрати якісний виріб. Ринок переповнений китайськими підробками, і турнікетами низької якості від різних, в тому числі й українських виробників", - каже "Вольха".

Перед тим, як купувати турнікет варто ознайомитися зі списком рекомендованих комітетом ТССС (Tactical Combat Casualty Care - це підрозділ Міністерства оборони США, який займається формуванням протоколів надання першої допомоги). Варто взяти щось із їхнього списку, або ж український турнікет SICH, який перевірений часом і українською війною і точно працює.

Додамо, що вітчизняні турнікети SICH коштують 710 грн, сертифіковані турнікети закордонного виробництва - від 1,2 тис. грн.

Як не запанікувати при критичній ситуації

"Єдиний варіант - не запанікувати й зробити все правильно - регулярно проходити курси з зупинки кровотеч "Stop the bleed". Тільки постійні тренування і відпрацювання навичок по зупинці кровотеч допоможуть не розгубитися і зробити все правильно. Не нашкодивши собі та потерпілому", - пояснює інструкторка.

Вона додає, що у стресовій ситуації з рівня своїх очікувань ми опускаємося на рівень своїх навичок, і якщо вони не відточені до автоматизму - людина не зможе якісно надати першу домедичну допомогу. Може ще й себе на небезпеку наразити і додати роботи рятувальникам.

"Нема жодної чарівної пігулки, тільки постійне навчання і оновлення своїх знань та навичок. На жаль, в нас в країні досі недостатньо людей, які вміють зупиняти кровотечі і шансів, що поруч будуть військовослужбовці або інші навчені рятувальники з рюкзаком турнікетів за спиною не так багато. Єдині люди, на яких може надіятись потерпілий - це ті люди, які знаходяться поруч. Колеги, родичі, сусіди. Ну або на себе", - наголошує "Вольха".

Вона радить всім цивільним пройти курс зупинки кровотеч - STB і базової підтримки життя - BLS, а також регулярно оновлювати свої знання і тренуватися. Це допоможе врятувати життя не тільки собі, а й комусь.

Де у Києві можна пройти курс домедичної допомоги

У столиці кілька організацій навчають цивільних, як надавати домедичну допомогу. Є платні курси, є безкоштовні.

У навчально-тренувальному центрі тактичної медицини "Колесо" проводять інтенсиви з домедичної допомоги для військових і цивільних за ТССС. Контакти для запису за посиланням. Курс - безкоштовний.

Від КМДА проводять курси з підготовки цивільного населення до національного спротиву. Серед них і курс тактичної медицини. Для реєстрації потрібно заповнити форму. Курс - безкоштовний.

Також Благодійний фонд "Соломʼянські котики" проводять курси із тактичної медицини. Контакти для запису за посиланням. Для проходження курсу потрібно внести благодійний внесок.

Медичний батальйон "Госпітальєри" пропонує одразу кілька курсів із медичної підготовки. Детальнішу інформацію можна знайти за посиланням. Вартість залежить від вибраного курсу.