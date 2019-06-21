Бойко: в случае победы на выборах мы повысим зарплаты врачей минимум до 12 тысяч

Минимум 5% ВВП необходимо направлять на финансирование медицины, а заработная плата врачей должна составлять не менее 12 тысяч гривен. Об этом во время встречи с сотрудниками Запорожской областной клинической больницы заявил сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За життя" Юрий Бойко, сообщает пресс-служба политсилы.

"Врачи видят, насколько сегодня тяжело и пациентам, и им выполнять свои служебные обязанности в условиях недофинансирования и отсутствия вменяемой политики Минздрава. Медицинских работников очень обидели, когда обещали поднять зарплату, улучшить материальное обеспечение, а в реальности ситуация стала только хуже", - отметил политик.

Парламентарий считает, что для того, чтобы закрыть некомплект врачей в стране, необходимо создать для медиков лучшие условия.

"Некомплект врачей по стране составляет 30%, потому что многие уехали за границу, ведь там выше зарплаты и лучше условия. Тем не менее, остались люди, преданные своей профессии, и это дает уверенность, что все будет хорошо. Надо им просто помочь", - заявил сопредседатель "Оппозиционной платформы - За життя".

Он также отметил, что финансирование медицинской отрасли должно составлять минимум 5% ВВП. Именно за такие показатели в бюджете будет голосовать "Оппозиционная платформа - За життя", победив на парламентских выборах.

"Нужно увеличивать финансирование, что мы и сделаем после победы на парламентских выборах. Мы никогда не поддержим бюджет с расходами на медицину в объеме всего 3% ВВП. Этот показатель будет минимум 5%. А зарплата врача будет равна зарплате в промышленности - 12 тыс. грн, а не 7 тыс., как сегодня", - резюмировал Бойко.