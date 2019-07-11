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Бойко: прямой газовый контракт с РФ может быть подписан уже в августе

Новости » Политика    11.07.2019 - 15:38
Бойко: прямой газовый контракт с РФ может быть подписан уже в августе
Фото: Юрий Бойко (пресс-служба)

Бойко считает, что после подписания контракта будут снижены коммунальные тарифы

Уже в августе может быть подписан прямой контракт на поставки газа из Российской Федерации. Об этом заявил сооснователь партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"У нас состоялась очень хорошая плодотворная встреча. Мы подвели итоги наших предварительных переговоров, и практически поставили точку в готовности заключить прямой контракт на закупку российского газа.  В августе мы этот контракт подпишем, а это значит, что будут снижены коммунальные тарифы и снижены цены на все товары, в себестоимости которых есть газ. В первую очередь это хлеб, сахар – да практически все, что люди покупают каждый день. Например, в себестоимости хлеба газовая составляющая - 70%. Если сейчас буханка хлеба стоит 15 гривен, то будет стоить 10 даже с наценкой. Для большинства людей, особенно пенсионеров, это существенная разница. Я очень рад, что этот контракт будет, он позволит существенно снизить стоимость газа и будет действовать на благо граждан нашей страны", - подчеркнул политик.

Сооснователь ОПЗЖ заявил, что газ, который используют украинцы сейчас, также российский.

"На самом деле газ, который мы используем – это российский газ. Но по документам предыдущая власть оформляла его как реверс, и он получался на 100 долларов дороже, чем если бы закупался напрямую у "Газпрома". Вот этот виртуальный реверс мы и хотим убрать, и нет никакой конспирологии. Будет прямой контракт без посредников, и цена для Украины на 25% дешевле, чем сегодня", – резюмировал Бойко.

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