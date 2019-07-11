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Бойко: прямий газовий контракт з РФ може бути підписаний вже в серпні

Новини » Політика    11.07.2019 - 15:38
Бойко: прямий газовий контракт з РФ може бути підписаний вже в серпні
Фото: Юрій Бойко (прес-служба)

Бойко вважає, що після підписання контракту будуть знижені комунальні тарифи

Вже у серпні може бути підписаний прямий контракт на постачання газу з Російської Федерації. Про це заявив співзасновник партії "Опозиційна платформа – За життя" Юрій Бойко, передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу політсили.

"У нас відбулася дуже хороша плідна зустріч. Ми підвели підсумки наших попередніх переговорів, і практично поставили крапку в готовності укласти прямий контракт на закупівлю російського газу. У серпні ми цей контракт підпишемо, а це значить, що будуть знижені комунальні тарифи і знижені ціни на всі товари, в собівартості яких є газ. В першу чергу це хліб, цукор – та практично все, що люди купують щодня. Наприклад, у собівартості хліба газова складова - 70%. Якщо зараз буханець хліба коштує 15 гривень, то буде коштувати 10 навіть з націнкою. Для більшості людей, особливо пенсіонерів, це суттєва різниця. Я дуже радий, що цей контракт буде, він дозволить істотно знизити вартість газу і буде діяти на благо громадян нашої країни", - підкреслив політик.

Співзасновник ОПЗЖ заявив, що газ, який використовують українці зараз, також російський.

"Насправді газ, який ми використовуємо – це російський газ. Але за документами попередня влада оформляла його як реверс, і він виходив на 100 доларів дорожче, ніж якщо б закуповувався безпосередньо у "Газпрому". Ось цей віртуальний реверс ми і хочемо прибрати, і немає ніякої конспірології. Буде прямий контракт без посередників, і ціна для України на 25% дешевша, ніж сьогодні", – резюмував Бойко.

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