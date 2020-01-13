Бойко продолжает влиять на работу "Киевгаза", - журналист

Сопредседатель фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко продолжает влить на работу и, по всей вероятности, контролировать коррупционные схемы в компании "Киевгаз", не смотря на отставку Сергея Горового, который приходится зятем политику. Об этом сообщает киевский журналист Александр Зубченко на своей странице в Facebook.

В расследовании журналиста подчеркивается, что после отставки Горового, его место занял Алексей Сак, имеющий многолетней опыт работы в правоохранительных органах и спецслужбах.

"Боролся с легализацией преступных доходов в управлении "К" СБУ. Досконально знает, кто и сколько отмыл. Сейчас занимается юридической деятельностью. Руководитель департамента административных и разрешительных процедур адвокатской компании "АКТIO", - сообщает Зубченко.

По его мнению, "обширный опыт контрразведывательной деятельности в сфере борьбы с экономической преступностью Алексей блестяще реализует в сфере "технических разрешений" на подключение к газовой сети. Кроме того, по данным журналиста, Сак уже устроил в компанию жену, сестру, других доверенных людей.

По данным журналиста, суть коррупционных схем заключается в том, что для получения необходимой документации на подключение газа надо заплатить от десяти до пятидесяти тысяч долларов.