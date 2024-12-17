Бойко прийшов на допит до СБУ, - джерела

Як повідомили РБК-Україна джерела, український нардеп Юрій Бойко прямо зараз перебуває на допиті.

Це відбувається після того, як він опублікував відеозвернення, де використовував кремлівські наративи. Тепер Бойко має детально пояснити свої останні заяви.

Що передувало

Напередодні колишній міністр та віцепрем'єр за часів Віктора Януковича, а зараз голова депутатської групи "Платформа за життя та мир" у парламенті, Юрій Бойко опублікував відео у Tik Tok.

На ньому Бойко говорить про "українських радикалів", які "почали зносити памʼятники по країні, перейменовувати міста, забороняти людям говорити рідною мовою, забороняти їм ходити у ту церкву, в яку вони хочуть ходити". Бойко також заявив, що нібито "все більше людей підтримують нас - тих, хто виступає проти такого насильства, за єднання в країні, за підтримку людей".

Це відео викликало великий резонанс серед користувачів соціальних мереж. Зокрема, голова парламентського комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин заявив, що народні депутати підготували проект постанови про відкликання Бойка з посади члена комітету Верховної Ради з прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Хто такий Юрій Бойко

Юрій Бойко - народний депутат України VI, VIII та IX скликань. Нині він є співголовою забороненої партії "Опозиційна платформа - За життя". Також Бойко очолює депутатську групу "Платформа за життя та мир".

У 2010 році він обіймав посаду

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