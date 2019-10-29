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Бойко: мы приветствуем разведение сил в Золотом

Новости » Политика    29.10.2019 - 17:38
Бойко: мы приветствуем разведение сил в Золотом
Фото: Юрий Бойко (пресс-служба)

ОПЗЖ надеется, что мирный процесс будет необратимым

"Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) приветствует разведение сил в Золотом и надеется, что мирный процесс будет необратимым. Об этом сопредседатель фракции Юрий Бойко заявил журналистам в кулуарах Верховной рады во вторник, 29 октября, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Наконец началось разведение, и мы это приветствуем. Никакой "зрады" в этом нет. Мы давно этого ждали. В прошлый понедельник я был в Золотом. И на площади, где собралось полтысячи людей, когда я спросил: "кто за то, чтобы развести войска?" – все подняли руки "за". Разведение означает, что прекратится стрельба, прекратятся трагедии, и это очень хорошо. Я надеюсь, что это хорошее начало и этот процесс будет продолжен. Нужно, чтобы войска были разведены по всей линии соприкосновения", – акцентировал политик.

Бойко также осудил провокационные заявления, которые звучат вокруг процесса разведения сил и средств.

"Призывы к каким-то действиям против президента, как и против любого гражданина, являются недопустимыми. И правоохранительные органы должны дать этому соответствующую оценку. Разжигание ненависти – это визитная карточка предыдущей власти. К сожалению, это явление остается и сегодня. Когда встает вопрос примирения, нужно быть принципиальным. Приняли решение разводить войска – давайте их разводить. Все люди этого хотят. Это прямой путь к миру. Не нужно идти на поводу националистических группировок, которые используют эту тему, чтобы повысить свой рейтинг. Более 70% украинцев надеются на завершение военных действий на Донбассе. И этот запрос общества на мир должен быть реализован", – резюмировал Бойко.

Бойко: власть оказалась не готова к разведению войск на линии соприкосновения
Новости Украины Оппозиционная платформа За життя
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