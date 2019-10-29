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Бойко: ми вітаємо розведення сил у Золотому

Новини » Політика    29.10.2019 - 17:38
Бойко: ми вітаємо розведення сил у Золотому
Фото: Юрій Бойко (прес-служба)

ОПЗЖ сподівається, що мирний процес буде незворотним

"Опозиційна платформа – За життя" (ОПЗЖ) вітає розведення сил в Золотому і сподівається, що мирний процес буде незворотним. Про це співголова фракції Юрій Бойко заявив журналістам в кулуарах Верховної ради у вівторок, 29 жовтня, передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу політсили.

"Нарешті почалося розведення, і ми це вітаємо. Ніякої "зради" в цьому немає. Ми давно цього чекали. У минулий понеділок я був у Золотому. І на площі, де зібралося півтисячі людей, коли я запитав: "хто за те, щоб розвести війська?" – всі підняли руки "за". Розведення означає, що припиниться стрілянина, припиняться трагедії, і це дуже добре. Я сподіваюся, що це гарний початок і цей процес буде продовжений. Потрібно, щоб війська були розведені по всій лінії зіткнення", – акцентував політик.

Бойко також засудив провокаційні заяви, які лунають навколо процесу розведення сил і засобів.

"Заклики до якихось дій проти президента, як і проти будь-якого громадянина, є неприпустимими. І правоохоронні органи повинні дати відповідну оцінку. Розпалювання ненависті – це візитна картка попередньої влади. На жаль, це явище залишається і сьогодні. Коли постає питання примирення, потрібно бути принциповим. Прийняли рішення розводити війська – давайте їх розводити. Всі люди цього хочуть. Це прямий шлях до миру. Не потрібно йти на поводу націоналістичних угруповань, які використовують цю тему, щоб підвищити свій рейтинг. Понад 70% українців сподіваються на завершення військових дій на Донбасі. І цей запит суспільства на мир повинен бути реалізований", – резюмував Бойко.

Бойко: влада виявилася не готовою до розведення військ на лінії зіткнення
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