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Бойко анонсировал создание депутатской группы "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Новости » Политика    20.11.2018 - 12:32
Бойко анонсировал создание депутатской группы "Оппозиционная платформа - За жизнь"
Фото: Юрий Бойко (Виталий Носач/РБК-Украина)

По словам Бойко, парламентская группа будет создана в ближайшее время

Основатель "Оппозиционной платформы – За жизнь", сопредседатель "Оппозиционного блока" Юрий Бойко анонсировал создание депутатской группы "Оппозиционная платформа – За жизнь".  Об этом он сказал в кулуарах Верховной рады во вторник, 20 ноября, передает корреспондент РБК-Украина.

"Вы знаете, что у нас 9 ноября произошло событие. Мы с партией "За жизнь" (лидер партии – народный депутат от "Оппозиционного блока" Вадим Рабинович, - ред.) подписали политическое заявление о создании "Оппозиционной платформы – За жизнь", и в продолжение этого мы создаем парламентскую группу "Оппозиционная платформа – За жизнь", - сказал Бойко.

По его словам, теперь "Оппоблок" остается в прошлом. "Мы идем дальше по пути объединения всей оппозиции. И такая парламентская группа будет создана в ближайшее время. Я думаю, что это правильный шаг, потому что оппозиция должна объединяться, идти вперед и проявлять себя как реальная оппозиция в противовес коррупционным действиям сегодняшней власти. Часть "Оппозиционного блока" присоединится к нам, также у нас есть несколько предложений от депутатов других групп, которые понимают, что будущее страны – за стабильностью и развитием, которые также будут членами нашей группы", - отметил нардеп.

Напомним, ранее совет "Оппозиционной платформы - За життя" единогласно выдвинул кандидатуру Юрия Бойко для участия в президентских выборах.

 

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