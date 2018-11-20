Фото: Юрій Бойко (Віталій Носач/РБК-Україна)

За словами Бойка, парламентська група буде створена найближчим часом

Засновник "Опозиційної платформи – За життя", співголова Опозиційного блоку" Юрій Бойко анонсував створення депутатської групи "Опозиційна платформа – За життя". Про це він сказав у кулуарах Верховної ради у вівторок, 20 листопада, передає кореспондент РБК-Україна.

"Ви знаєте, що у нас 9 листопада відбулася подія. Ми з партією "За життя" (лідер партії – народний депутат від "Опозиційного блоку" Вадим Рабінович, - ред.) підписали політичну заяву про створення "Опозиційної платформи – За життя", і в продовження цього ми створюємо парламентську групу "Опозиційна платформа – За життя", - сказав Бойко.

За його словами, тепер "Опоблок" залишається в минулому. "Ми йдемо далі по шляху об'єднання всієї опозиції. І така парламентська група буде створена найближчим часом. Я думаю, що це правильний крок, тому що опозиція має об'єднуватися, йти вперед і проявляти себе як реальна опозиція в противагу корупційним діям сьогоднішньої влади. Частина "Опозиційного блоку" приєднається до нас, також у нас є кілька пропозицій від депутатів інших груп, які розуміють, що майбутнє країни – за стабільністю та розвитком, які також будуть членами нашої групи", - зазначив нардеп.

Нагадаємо, раніше рада "Опозиційної платформи - За життя" одноголосно висунула кандидатуру Юрія Бойка для участі в президентських виборах.