Боїв багато, але ситуація контрольована. Генштаб назвав найгарячішу точку фронту

За даними Генштабу, з початку доби загальна кількість бойових зіткнень зросла до 76. Найбільшу активність противник підтримує на Покровському напрямку. Сили оборони дають гідну відсіч ворожому натиску.

Ситуація на фронтах

На Харківському напрямку ворог починав штурмові дії п’ять разів, щоразу – в районі Вовчанська. Два бойові зіткнення тривають надалі. Агресор також б’є з літаків. Так, три удари російських керованих авіабомб припали по селу Симинівка, а загалом противник застосував на цьому напрямку вже 10 КАБів.

На Куп’янському напрямку число бойових зіткнень зросло до восьми. Триває відбиття двох ворожих атак біля населених пунктів Степова Новоселівка і Берестове. По Синьківці агресор завдав удару некерованими авіаракетами.

На Лиманському напрямку окупанти від початку доби вчиняли 10 наступальних дій. Наразі тривають чотири боєзіткнення. До попередніх локацій з активними боями додався Серебрянський ліс. Ситуація під контролем сил оборони.

На Сіверському напрямку число боїв за сьогодні залишилося на позначці 13.

На Краматорському напрямку продовжуються два боєзіткнення: це часівоярський мікрорайон Новий та Іванівське.

На Торецькому напрямку ворог штурмових дій наразі не вів, але по району міста Торецьк завдав авіаударів КАБом та НАРами.

Одразу 11 боїв продовжуються на Покровському напрямку, де російські окупанти не полишають намагань прорвати рубежі нашої оборони. Відбиття атак триває, зокрема, в районах Євгенівки, Калинового, Олександрополя і Сокола. Загальне число боєзіткнень з початку доби на напрямку – 25. Ситуація контрольована. Українські воїни нищать ворога. За сьогодні безповоротні втрати противника на Покровському напрямку вже перевищили 50 осіб, санітарних втрат росіян – 102. Також знищено один міномет, пошкоджено два танки окупантів.

На Курахівському напрямку відбивається третя за добу атака росіян у районі Красногорівки.

На Времівському напрямку наші воїни і надалі стоять на заваді штурмовим діям ворога в районі Урожайного. По Вугледару загарбники вдарили КАБом.

На Оріхівському напрямку другу з початку дня атаку ворог вчинив на Малу Токмачку – безуспішно.

Станом на ранок, 18 червня, повідомлялось, що Сили оборони ліквідували ще 1230 російських окупантів. Загальна кількість втрат ворога від початку повномасштабної війни перевищили 528 тисяч одиниць особового складу.

З ранковим зведенням Генштабу можна ознайомитись за посиланням.

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