Боїться прийнятих рішень? Лукашенко відзначився черговою заявою щодо перемовин України та РФ

За його словами, на переговорах щодо врегулювання українського конфлікту мають бути присутні білоруси.

"Я завжди наполягав, і українцям про це говорив, росіянам, і Путіна попередив, що на переговорах щодо України мають бути присутні білоруси", - сказав Лукашенко.

На його думку, війна в Україні є проблемою і Білорусі.

"Я не хочу, щоб там (на перемовинах - ред.) вирішували питання - наші питання - без нас. Так, вони не "відтяпають" там до Гомеля, Полісся, не в цьому річ, але можуть ухвалити такі рішення, що завтра половину країни доведеться віддати", - заявив Лукашенко.