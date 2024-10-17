UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Боїться прийнятих рішень? Лукашенко відзначився черговою заявою щодо перемовин України та РФ

Фото: Олександр Лукашенко (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Білорусь має бути присутньою на перемовинах України та Росії. Особливо, якщо мова буде йти про території.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.

За його словами, на переговорах щодо врегулювання українського конфлікту мають бути присутні білоруси.

"Я завжди наполягав, і українцям про це говорив, росіянам, і Путіна попередив, що на переговорах щодо України мають бути присутні білоруси", - сказав Лукашенко.

На його думку, війна в Україні є проблемою і Білорусі.

"Я не хочу, щоб там (на перемовинах - ред.) вирішували питання - наші питання - без нас. Так, вони не "відтяпають" там до Гомеля, Полісся, не в цьому річ, але можуть ухвалити такі рішення, що завтра половину країни доведеться віддати", - заявив Лукашенко.

Переговори з Росією

16 жовтня президент Володимир Зеленський уперше публічно розкрив план перемоги, що складається з п'яти пунктів і трьох секретних доповнень. Перший пункт - запрошення України до НАТО до завершення війни з Росією

Детально зі змістом плану можете ознайомитись у матеріалі РБК-Україна.

До цього Зеленський підтримав рішення РНБО, яке виключає можливість ведення діалогу з диктатором Володимиром Путіним. Зокрема, для відновлення переговорного процесу Росія має вивести своїх терористів з української території, провести зміни в політичному керівництві, визнати свої злочини та передати організаторів війни для судового розгляду.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олександр ЛукашенкоВійна в Україні