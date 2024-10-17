Боится принятых решений? Лукашенко отметился очередным заявлением о переговорах Украины и РФ

По его словам, на переговорах по урегулированию украинского конфликта должны присутствовать белорусы.

"Я всегда настаивал, и украинцам об этом говорил, россиянам и Путина предупредил, что на переговорах по Украине должны присутствовать белорусы", - сказал Лукашенко.

По его мнению, война на Украине является проблемой и Беларуси.

"Я не хочу, чтобы там (на переговорах - ред.) решали вопросы - наши вопросы - без нас. Да, они не "оттачат" там в Гомель, Полесье, не в этом дело, но могут принять такие решения, что завтра половину страны придется отдать", – заявил Лукашенко.