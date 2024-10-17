Боится принятых решений? Лукашенко отметился очередным заявлением о переговорах Украины и РФ

Беларусь должна присутствовать на переговорах Украины и России. Особенно если речь будет идти о территориях.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.
По его словам, на переговорах по урегулированию украинского конфликта должны присутствовать белорусы.
"Я всегда настаивал, и украинцам об этом говорил, россиянам и Путина предупредил, что на переговорах по Украине должны присутствовать белорусы", - сказал Лукашенко.
По его мнению, война на Украине является проблемой и Беларуси.
"Я не хочу, чтобы там (на переговорах - ред.) решали вопросы - наши вопросы - без нас. Да, они не "оттачат" там в Гомель, Полесье, не в этом дело, но могут принять такие решения, что завтра половину страны придется отдать", – заявил Лукашенко.
16 октября президент Владимир Зеленский впервые публично раскрыл план победы, состоящий из пяти пунктов и трех секретных дополнений. Первый пункт – приглашение Украины в НАТО до завершения войны с Россией.
Подробно с содержанием плана можете ознакомиться в материале РБК-Украина.
До этого Зеленский поддержал решение СНБО, исключающее возможность ведения диалога с диктатором Владимиром Путиным. В частности, для возобновления переговорного процесса, Россия должна вывести своих террористов с украинской территории, провести изменения в политическом руководстве, признать свои преступления и передать организаторов войны для судебного разбирательства.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.