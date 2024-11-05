Бої йдуть у вщент зруйнованому місті. У ЗСУ розповіли про ситуацію у Вовчанську

"У Вовчанську продовжуються тяжкі бої. Вони точаться у вщент зруйнованому місті. Українські військовослужбовці продовжують вести там оборону", - зазначив Романов.

Він уточнив, що у Харківській області росіяни посилили використання авіації. Вони атакують українських воїнів як керованими бомбами, так і некерованими авіаційними ракетами. Так ворог намагається знищити оборонні позиції українських захисників.

Після таких авіаударів росіяни заводять поповнення, оскільки під час штурмів у Вовчанську вони втрачають велику кількість особового складу. У місті бої йдуть на руїнах будинків.