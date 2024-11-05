Бои идут в полностью разрушенном городе. В ВСУ рассказали о ситуации в Волчанске

В Волчанске продолжаются тяжелые бои с российскими оккупантами. Город фактически полностью разрушен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера ОТГ "Харьков" Евгения Романова в эфире телемарафона.
"В Волчанске продолжаются тяжелые бои. Они идут в полностью разрушенном городе. Украинские военнослужащие продолжают вести там оборону", - отметил Романов.
Он уточнил, что в Харьковской области россияне усилили использование авиации. Они атакуют украинских воинов как управляемыми бомбами, так и неуправляемыми авиационными ракетами. Так враг пытается уничтожить оборонные позиции украинских защитников.
После таких авиаударов россияне заводят пополнение, поскольку во время штурмов в Волчанске они теряют большое количество личного состава. В городе бои идут на руинах домов.
Напомним, бои в Волчанске идут с мая этого года, когда российские оккупанты прорвали украинскую границу на севере Харьковской области.
Наступление врага провалилось, поскольку его войскам не удалось зайти вглубину региона. Украинские защитники смогли остановить оккупантов возле границы.
В конце сентября стало известно, что бойцам Главного управления разведки Минобороны Украины удалось освободить от оккупантов агрегатный завод в Волчанске.
24 сентября украинские защитники полностью зачистили последнее из 30 зданий на территории завода.
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