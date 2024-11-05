Бои идут в полностью разрушенном городе. В ВСУ рассказали о ситуации в Волчанске

"В Волчанске продолжаются тяжелые бои. Они идут в полностью разрушенном городе. Украинские военнослужащие продолжают вести там оборону", - отметил Романов.

Он уточнил, что в Харьковской области россияне усилили использование авиации. Они атакуют украинских воинов как управляемыми бомбами, так и неуправляемыми авиационными ракетами. Так враг пытается уничтожить оборонные позиции украинских защитников.

После таких авиаударов россияне заводят пополнение, поскольку во время штурмов в Волчанске они теряют большое количество личного состава. В городе бои идут на руинах домов.