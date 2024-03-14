Бої третій день. Як рухається рейд РДК у Бєлгородській та Курській областях (мапа сірих зон)

Що відомо на цю мить (інформація оновлюється):

(11:10). РосЗМІ повідомляють про буцімто трьох постраждалих через обстріли Бєлгорода.

(10:53). У Бєлгородській області оголошена ракетна небезпека. В мережі повідомляють про обстріл Бєлгорода, очевидці публікують в мережі кадри, де помітно густий дим.

Де йдуть бої

Станом на сьогоднішній ранок повідомлялося про бої в у районі села Сподарюшине Бєлгородської області. Прокремлівський Telegram-канал Mash писав, що так звана ДРГ, яку ресурс називає "українською", підійшла з боку українського села Попівка. І там зав'язався бій. Російська армія буцімто залучила авіацію для відбиття атаки. А так звані росвоєнкори стверджують, що для атаки на Сподарюшине використовується важка техніка.

Фото: у Бєлгородській області зранку бій в районі села Сподарюшине (google.com/maps)

Крім того, третю добу продовжуються бої за Тьоткіно Курської області. Крім того, в ефірі телемарафону доброволець легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський висловив цікаву пропозицію, яка, на його думку, могла бути висунута російському диктатору Володимиру Путіну. Він заявив, що добровольці готові відступити з Тьоткіно, якщо кремлівський диктатор забере окупантів з українського Мелітополя.

"Вони йдуть із Мелітополя, а ми повертаємо їм Тьоткіно. На мою думку, цілком хороша угода буде", - сказав Барановський.

За його словами, наразі ситуація в прикордонних районах РФ "дуже динамічно розвивається".

"Бої на околицях Тьоткіно тривають. Тобто і в Курській області, як і раніше, напружена ситуація, і в Бєлгородській йдуть бої. Наша спеціальна визвольна операція триває вже третю добу", - додає Барановський.

Мапа сірих зон

Інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні DeepStateMap, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни також зобразила так звані сірі зони в Бєлгородській і Курській області. Вони займають майже 42 кв. км. А саме:

Тьоткiно (Курська область) - 11,29 кв. км;

Глотове / Козинка (Бєлгородська область) - 14,88 кв. км;

Лозова Рудка (Бєлгородська область) - 0,34 кв. км;

Нехотіївка (Бєлгородська область) - 1,57 кв. км;

Нова Таволжанка (Бєлгородська область) - 13,72 кв. км.

Фото: "сірі зони" в Бєлгородській і Курській областях (DeepStateMap)

Обстріли продовжуються

Від самого від ранку Бєлгород і населені пункти в області перебувають під обстрілом. В мережі публікують кадри палаючого автомобіля, який нібито потрапив під удар. У РДК своєю чергою заявляють, що в обстріляній машині загинув військовий росармії - Голишкін Дмитро Олексійович (військова частина 31135).

Місцева влада ж повідомила про 4 постраждалих, а Міноборони РФ звітує, що російська ППО нібито збила 8 повітряних цілей над Бєлгородською областю. При тому, що місцеві чують потужні вибухи та продовжують жалітися на обстріли.

Про евакуацію

Після вчорашнього попередження представники "Російського добровольчого корпусу" сьогодні вранці знову закликали жителів Бєлгородської та Курської областей евакуюватися, оскільки готуються удари по військових об'єктах окупантів. У відеоролику, опублікованому о 09:14 військовий каже, що "обстріл розпочнеться через 1,5 години".

"Ваше керівництво не вжило жодних заходів для вашого захисту чи евакуації, а обстріл мирних міст і сіл України триває, як і раніше! Ми змушені відкрити вогонь у відповідь по військових об'єктах у прикордонних регіонах! Негайно евакуюйтеся!" - йдеться в заяві.

Чи дійдуть добровольці до Москви?

Зазначимо, в легіоні "Свобода Росії" заявили, що збираються піти на Москву. Однак одразу зауважили, що це мета кількох місяців.

"(Дійти до Москви - ред.) - це план максимум. І це очевидно завдання не на сьогоднішній день і навіть, напевно, не на завтрашній. Просто стоїть завдання визволення Росії від Путіна. Чи не "покусати" режим, не завдати йому шкоди. Це проміжна ціль. Зрештою, звичайно, завдання полягає в тому, щоб завалити цей режим Володимира Путіна, коли ми доростемо до відповідної чисельності та коли в Росії складеться сприятлива ситуація", - пояснив сьогодні представник ЛСР Барановський.

Він зауважив, що зараз російські добровольці можуть робити лише обмежені воєнні операції. Але й вони досить болісно позначаються на ситуації у Росії. А далі, бійці обіцяють, що "буде більше".

Більше деталей про масовані атаки дронів, черговий рейд російських добровольців в РФ, основні цілі та можливі наслідки - читайте в матеріалі РБК-Україна "Під носом у Кремля. Як атаки дронів та прорив кордону переносять війну на територію РФ".

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